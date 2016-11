Pro7 MAXX 18:20 bis 19:20 SciFi-Serie Babylon 5 Ein neuer Anfang USA 1996 Merken Endlich ist das schwere Gefecht mit den Truppen der verbrecherischen Erdregierung ausgestanden, und die Bewohner von Babylon 5 kommen vorübergehend zur Ruhe. Doch nicht für lange Zeit - denn kurz darauf werden Delenn und ein Minbari-Vertreter gekidnappt. Die Entführer verlangen, dass Captain Sheridan alle Raumschiffe der Minbari aus dem Sektor der Raumstation entfernt. Kein leichter Entschluss für den Captain, denn ohne den Schutz der Minbari könnte die Erde wieder angreifen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bruce Boxleitner (Captain John Sheridan) Claudia Christian (Commander Susan Ivanova) Jerry Doyle (Michael Garibaldi) Mira Furlan (Botschafter Delenn) Andreas Katsulas (Botschafter G'Kar) Peter Jurasik (Botschafter Londo Mollari) William Forward (Lord Antono Refa) Originaltitel: Babylon 5 Regie: John C. Flinn III Drehbuch: J. Michael Straczynski Kamera: John C. Flinn III Musik: Christopher Franke Altersempfehlung: ab 12