Pro7 MAXX 15:05 bis 15:35 Trickserie Dragon Ball Z Kai Die zwanzigfache Kaioken! J 2010 16:9 HDTV Neue Folge Merken Kommandant Ginyu steckt in Bulmas Körper, will diesen aber wiederum gegen Piccolo tauschen. Son Gohan funkt aber dazwischen und weiß so das Schlimmste noch zu verhindern. Son Goku liefert sich unterdessen noch immer ein Duell gegen Freezer - seine Angriffsmethoden scheinen aber nicht auszureichen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Dragon Ball Kai: Doragon bôru Kai Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Snooker

Sport

Eurosport 14:00 bis 18:30

Seit 91 Min. Sugarland Express

Roadmovie

ARTE 14:05 bis 15:50

Seit 86 Min. The Mentalist

Krimiserie

kabel eins 14:50 bis 15:50

Seit 41 Min. Märkte

Dokumentation

3sat 14:50 bis 15:35

Seit 41 Min.