Magazin Markt Das Geschäft mit dem "Thermomix" / Wetter-Apps im Check / Trumps Wahlsieg - Folgen für die deutschen Verbraucher? D 2016

Das Geschäft mit dem "Thermomix" Bequemer Alleskönner und "Heilsbringer" in der Küche? Oder überflüssiges und überteuertes Statussymbol? Fast jeder hat eine Meinung zum "Thermomix". Fakt ist: der Verkaufsschlager unter den Küchenmaschinen spült ordentlich Geld in die Kassen von Hersteller Vorwerk. Sogar Verlage und Blogger springen mittlerweile auf das boomende Geschäft auf. Was steckt hinter diesem Hype? - Wetter-Apps im Check Es gibt unzählige Wetter-Apps - mit den verschiedensten Wetterprognosen. Laut der einen App regnet es morgen den ganzen Tag, bei der anderen ist Sonne angesagt. Und selbst beim aktuellen Wetter des Tages unterscheiden sich oft die Werte der Apps. Wie kann das sein? Markt überprüft: warum haben Wetter-Apps verschiedene Wettervorhersagen und welche Apps sind am präzisesten? - Trumps Wahlsieg - Folgen für die deutschen Verbraucher? Nach dem Wahlsieg Donalds Trumps stellt sich die Frage: Was hat er wirtschaftspolitisch tatsächlich vor? Und welche Konsequenzen hätte das für Verbraucher in Deutschland? Schon im Wahlkampf sprach Trump davon, Freihandelsabkommen wieder zu kündigen und vor allem die US-Wirtschaft zu stärken und abzuschotten. Verlieren die deutschen Unternehmen nun Aufträge? Werden Produkte für uns teurer? Und wer profitiert vielleicht sogar davon?