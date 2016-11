tagesschau24 20:15 bis 20:45 Dokumentation Rechtspopulisten auf Usedom Wie die AfD die Ostseeinsel erobert D 2016 Stereo 16:9 Merken Im Landtagswahlkreis 30, der die Insel Usedom und einige Gemeinden auf dem Festland umfasst, hat jeder dritte Wähler sein Kreuz bei der rechtspopulistischen AfD gemacht, so viele wie in keiner anderen Ecke des Landes. Die Menschen hier fühlen sich abgehängt. Kreisgebietsreform, Gerichtsreform, Schließung einer Kinderstation: Die Entscheidungen der schwarz-roten Regierung stoßen bei der Bevölkerung auf Unverständnis. Seine Anhänger bezeichnen ihn als "Hoffnungsträger": Ralph Weber ist für die AfD in den Landtag eingezogen. Die Quittung kam Anfang September 2016 auf dem Stimmzettel zur Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern: "Es war eine reine Protestwahl", betont Anke Kieser. Sie ist Wortführerin einer Bürgerinitiative, die sich für die Wiedereröffnung der Kinderstation im Kreiskrankenhaus Wolgast einsetzt. Ein Jahr lang haben sie darauf gewartet, endlich mit Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsident Erwin Sellering (SPD) zu sprechen. Nun ist es so weit: Der SPD-Politiker ist nach Usedom gekommen, um ein Musikfestival zu eröffnen. Ob er sich diesmal auf die Argumente von Anke Kieser und ihren Mitstreitern einlässt? Oder werden sie wieder einmal nur vertröstet? Fest steht: In den nächsten fünf Jahren sitzt AfD-Politiker Ralph Weber für den Wahlkreis 30 Vorpommern-Greifswald III im Schweriner Landtag. Für viele auf Usedom ist der Jura-Professor ein "Hoffnungsträger". Dabei ist er im Gegensatz zu den Kandidaten von SPD und CDU keiner aus der Region. Der gebürtige Baden-Württemberger war jahrzehntelang in der Union aktiv, bevor sie ihm "unter den Füßen nach links geglitten" sei. Er gilt als Hardliner, spricht von der drohenden "Umvolkung" Deutschlands. Auf lokaler Ebene will er sich jetzt vor allem für die Kinderstation in Wolgast einsetzen. Warum fühlen sich die Menschen auf Usedom abgehängt? Wie schlägt sich Ralph Weber bei seinen ersten Auftritten? Wie reagieren die etablierten Parteien auf die AfD? Und: Wird der Ministerpräsident auf die Forderungen der Bürgerinitiative eingehen? Für diese Reportage waren die Autoren eine Woche lang auf Usedom unterwegs. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Rechtspopulisten auf Usedom Regie: Johannes Groß/Alina Stiegler