Dokusoap Pinguin, Löwe & Co. Geschichten aus dem Zoo Münster D 2008 Manchmal kommen neue Tiere in den Zoo - doch einige auch nur als Futter: Für die Lurche gibt es heute lebende Heuschrecken, die kamen mit der Post. Die Delfine erfreuen sich eher am Fisch, der heute ebenfalls geliefert wird, allerdings ist der noch tiefgekühlt. Manchmal verlassen aber auch Tiere den Zoo: Die zahme Pinguindame Sandy hat gemeinsam mit Tierpfleger Peter einen wichtigen Auftritt. Bei der Eröffnung einer Eisbahn darf Sandy als Maskottchen nicht fehlen. Originaltitel: Pinguin, Löwe & Co.