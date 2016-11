n-tv 21:05 bis 22:00 Dokumentation Rekord! Die besten Züge der Welt GB 2012 2016-11-16 03:50 16:9 HDTV Live TV Merken Züge gibt es in allen Formen und Größen. Jährlich transportieren sie über 20,8 Milliarden Menschen und unglaubliche 9,3 Billionen Tonnen Fracht. Würde man all diese Züge aneinanderreihen, dann könnten sie 66 Millionen Mal den gesamten Globus umkreisen. Wer schon mal in einem ICE gereist ist, weiß den Komfort und die Geschwindigkeit zu schätzen. Aber welcher Zug ist der schnellste? Welcher Zug hat den stärksten Antrieb und welcher transportiert die meisten Passagiere? Die n-tv Dokumentation macht sich auf die Suche nach dem Spitzenreiter. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: World's Top 5: "Trains"