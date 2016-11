ProSieben 00:20 bis 00:45 Comedyserie Mike & Molly Folge: 115 Cops auf Eis USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Mike und Carl sind unversöhnlich zerstritten. Auch ein Polizeipsychologe kann nicht helfen und so fahren beide mit neuen Partnern auf Streife. Allerdings gestaltet sich die Zusammenarbeit mit ihren zugeteilten Kollegen schwieriger als gedacht. Können die beiden ihre Freundschaft retten? Molly versucht derweil, Peggy zu einem Radiointerview zu überreden. Doch Peggy weigert sich, für ihr gemeinsames Buch Werbung zu machen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Billy Gardell (Mike Biggs) Melissa McCarthy (Molly Flynn) Reno Wilson (Officer Carl McMillan) Katy Mixon (Victoria Flynn) Nyambi Nyambi (Samuel) Rondi Reed (Peggy) Louis Mustillo (Vince) Originaltitel: Mike & Molly Regie: Michael McDonald Drehbuch: Mark Gross, Carla Filisha, Bill Daly Kamera: Gary Palmer Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman Altersempfehlung: ab 6