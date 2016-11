ProSieben 06:20 bis 06:45 Comedyserie How I Met Your Mother Neue Chancen USA 2013 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Ted erzählt Lily, wie er Robin vor Kurzem helfen wollte, im Central Park ein Medaillon zu finden, welches sie vor 20 Jahren dort vergraben hatte. Daraufhin fällt Lily ein, wie eine völlig betrunkene Robin vor einigen Jahren gemeinsam mit ihr in den Park gefahren ist, weil sie dort ebendas Medaillon ausgraben wollte, um es mit nach Japan zu nehmen. Doch das hat sie letztendlich nicht gemacht, sondern es in Teds Griffelkasten gelegt - und dort war es nun all die Jahre versteckt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Josh Radnor (Ted Mosby) Jason Segel (Marshall Eriksen) Neil Patrick Harris (Barney Stinson) Cobie Smulders (Robin Scherbatsky) Alyson Hannigan (Lily Aldrin) Cristin Milioti (Mutter) Originaltitel: How I Met Your Mother Regie: Pamela Fryman Drehbuch: Carter Bays, Craig Thomas Kamera: Christian La Fountaine Musik: John Swihart Altersempfehlung: ab 6

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 298 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 58 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 58 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 58 Min.