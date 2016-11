N24 Doku 18:15 bis 19:15 Dokumentation Dinosaurier - Die Pflanzenfresser schlagen zurück USA 2009 Merken Fleisch steht zwar nicht auf ihrer Speisekarte, dennoch haben es diese Riesenechsen in sich: Mit ihren gewaltigen Zähnen und den scharfen Krallen können es die Pflanzenfresser der Urzeit locker mit ihren fleischfressenden Artgenossen aufnehmen - wenn sie es denn wollen. Doch wie musste der Körper eines "vegetarischen" Dinosauriers gebaut sein, um sich perfekt auf seine Umwelt einzustellen? Wie konnten diese Saurier schließlich Millionen von Jahren überleben? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Clash of the Dinosaurs