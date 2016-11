N24 Doku 06:15 bis 07:10 Dokumentation Mythos und Wahrheit: Bunker USA 2014 Merken Sie dienen dem Schutz der Bevölkerung und Regierungen vor atomaren, biologischen und chemischen Angriffen: Bunker. Kahl, kalt und dunkel? - Schon lange nicht mehr! Von Privaträumen unter der Vorgartenerde bis zu kleinen Hightech-Bunkerstädten zeigt diese Dokumentation die spannende Historie der Schutzräume. Ein Blick in eine ganz neue, faszinierende Welt, weit unter dem Erdboden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dan Nachtrab (Himself - Narrator) Ron Hubbard (Himself - Atlas Survival Shelters) Robert Vicino (Himself - The Vivos Group) Colleen Otcasek (Herself - Homeowner) Chris Otcasek (Himself - Homeowner) John F. Kennedy (Himself) Debra Kaufman (Herself - Former Homeowner) Originaltitel: Codes and Conspiracies Regie: Tim Evans

