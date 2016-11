ONE 22:15 bis 23:00 Magazin Tracks D, F 2016 Stereo 16:9 Merken Heute dabei: Regisseur Stephen Dunn. In seinem Ideenuniversum gibt es sprechende Hamster als einzige Verbündete von Protagonisten und magischen Realismus. Trotzdem sind seine Filme realitätsnäher als viele Cinema Verite Dokus. Nicht nur damit, aber auch, hat Stephen Dunn mit seinem ersten Spielfilm ?Closet Monster' den kanadischen Filmpreis abgeräumt. Auch Fotograf Trevor Paglen spielt auch auf seine Weise mit Realität: Er zeigt Orte und Dinge, die es offiziell gar nicht gibt. Spionagesatelliten, Abhörstationen der NSA oder Geheimgefängnisse des US-Militärs. Das Resultat sind stark verschwommene Bilder, die sowohl die Hackerszene als auch das Feuilleton begeistern. Mit ihrer Augmented Reality App "Refrakt" mischen die Künstler Carla Streckwall und Alexander Govoni die Kunstszene auf. Plötzlich steht ein rosa Elefant mitten in der Berliner Gemäldegalerie. Kunstliebhaber müssen sich vor dem Besuch des Museums einfach Refrakt auf ihr Smartphone oder Tablet laden, dann die Kamera aktivieren und den Screen auf das Gemälde halten. Und schon wird der Museumsbesuch etwas entstaubt. Und sonst so: Das nächste Revival steht an: Brit Pop. Keine andere Band hat so große Mitgröhl-Refrains seit Oasis wie die DMA's. Das macht Noel Gallagher nervös, er drohte seinen Epigonen sicherheitshalber direkt mal Schläge an. Dabei kennen die drei Mittzwanziger aus Sydney Oasis nur aus Daddy's Plattensammlung. Auch Bombino mischt Dinge, die er in seiner Jugend auf MTV aufgeschnappt hat, allerdings mit der traditionellen Musik seines Volkes, den Touareg. Und erfindet so Wüstenmusik ein bisschen neu. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Stephen Dunn (Regisseur), Trevor Paglen (Fotograf), Carla Streckwall (Künstlerin), Alexander Govoni (Künstler) Originaltitel: Tracks