ONE 21:00 bis 22:15 Show Ray's Reeperbahn Revue D 2016 2016-11-18 14:00 Stereo 16:9 Live TV Merken Ray's Reeperbahn Revue gehört zum festen Inventar des Reeperbahn Festivals. Jedoch gleicht auch in diesem Jahr keine Show aus dem Hamburger Schmidt Theater der anderen. Die britische Moderatoren Legende Ray Cokes liebt geradezu das Chaos, provoziert andauernd ungewöhnliche Momente und fordert unentwegt das Publikum. Mit seiner irrwitzig improvisierten Interviewtechnik entlockt Ray Cokes seinen musikalischen Gästen ihre letzten Geheimnisse. Dazu geben aufstrebende Künstler und Bands des Reeperbahn Festivals eine Kostprobe ihrer Livemusik. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Ray Cokes Gäste: Gäste: Boy, Declan McKenna, Frances, Keøma Originaltitel: Ray's Reeperbahn Revue