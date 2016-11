ONE 18:15 bis 19:05 Telenovela Sturm der Liebe Folge: 151 D 2006 Stereo Live TV Merken Nach Charlottes Abreise schwebt Werner Saalfeld zwischen Hoffen und Bangen. Er befürchtet, sie könne nicht zurückkommen und überlegt, ihr nachzureisen. Schließlich kommt ein Anruf von Charlotte, und Werner gesteht ihr, dass er sie vermisst. Als Laura dann auch noch seinen verloren gegangenen Ehering wiederfindet, hat er zum ersten Mal seit langem das Gefühl, dass alles gut wird. Doch dann kommt die Nachricht, dass das Flugzeug, in dem Charlotte saß, verschollen ist... Christian liest Laura eine Meldung aus der Zeitung vor, in der berichtet wird, dass Lauras ehemaliger Stalker Thomas vermutlich bei einem Segeltörn ertrunken ist. Laura ist empört, als sie mitbekommt, dass Christian den Tod des jungen Mannes als gerechte Strafe ansieht. Dann berichtet Tanja ihr, dass Christian vielleicht als Haustechniker im Fürstenhof anfängt. Laura ist sich nicht sicher, ob es gut ist, wenn er bleibt. Natalie und Xaver haben sich endlich gegenseitig ihre Liebe gestanden. Doch das Geschenk von Natalies Ex Carsten Lorenz belastet die Harmonie zwischen den beiden. Xaver glaubt immer noch, dass Natalie Carsten nie wegschicken würde. Davon geht auch Carsten aus, der im Fürstenhof auftaucht. Doch Natalie zeigt, dass sie Xaver liebt: Als Beweis dafür versenkt sie die Herzkette von Carsten im See. Xaver ist überglücklich. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Henriette Richter-Röhl (Laura Mahler) Dirk Galuba (Werner Saalfeld) Jan van Weyde (Xaver Steindl) Julia Haacke (Natalie Hoffmann) Simone Heher (Katharina Saalfeld) Christof Arnold (Christian Deville) Judith Hildebrandt (Tanja Liebertz) Originaltitel: Sturm der Liebe Regie: Klaus Knoesel, Siegi Jonas Drehbuch: Caroline Draber