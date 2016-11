RBB 12:10 bis 13:00 Dokumentation Verrückt nach Meer Frühlingsträume auf Madeira D 2010 Live TV Merken Koch-Azubi Christopher kämpft in der Küche gegen die Müdigkeit. Die Gästebetreuer Dennie und Bernd machen Funchal unsicher. - und Ehepaar Dreier den Lorbeerwald auf La Palma. Kapitän Hansen lädt die Passagiere persönlich zur Brückenführung ein. Die MS Albatros ankert vor Madeira. Sandra und Michael Mann wagen einen Ausflug in schwindelnder Höhe. Die Seilbahn auf den Berg "Monte" ist eine Herausforderung für Sandra. Zwei Passagierinnen versuchen sich als Amateur-Modells und ergreifen ihre Chance bei der Bord-Modenschau. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Verrückt nach Meer Regie: Julia Jancsò