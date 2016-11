RTL II 03:25 bis 04:10 Dokumentation Autopsie - Mysteriöse Todesfälle Vom Jäger zum Gejagten / Der letzte Kampf / Die Ehe der Donna Boyle D 2004 Stereo Live TV Merken Vom Jäger zum Gejagten - Während eines Jagdausfluges findet ein Jäger in einem Auto eine Leiche. Es handelt sich um Larry Holmann. Er wurde kaltblütig erschossen: Die Kugel durchschlug zuerst das Seitenfenster und drang dann in den Schädel ein. Zunächst gehen die Beamten von einem Jagdunfall aus. Statistisch betrachtet sind Kopfschüsse bei Unfällen aber eine Seltenheit. Im Laufe der Ermittlungen findet die Polizei etwas Merkwürdiges heraus: Kurz nach Larrys Tod ist ein anderer Mann bei dessen Frau Tammy eingezogen... Der letzte Kampf - Ein junger Familienvater sorgt sich um seine schwangere Frau Melissa O'Connell. Telefonisch kann er sie zu Hause nicht erreichen. Nachdem der Ehemann die Polizei verständigt hat, durchsucht diese das Haus der O'Connells und findet die junge Schwangere tot in der Badewanne auf. Sie wurde ermordet. Weiterhin entdecken die Ermittler am Tatort eine zur Hälfte gerauchte Zigarette. Wird die Polizei dank der Zigarette den Mörder finden? Die Ehe der Donna Boyle - Während einer Unterrichtsstunde bricht die junge Lehrerin Donna Boyle plötzlich zusammen. Ihr Körper wird von Krämpfen geschüttelt. Ein herbeigerufener Arzt kann sie im letzten Moment retten. Die Ermittler finden heraus, dass die Frau über Monate hinweg mit Arsen vergiftet wurde. Aber wer könnte ein Motiv für den langsamen und schrecklichen Mordversuch an der jungen Frau haben? Sind Schüler oder Kollegen für den Anschlag verantwortlich? Oder ist sogar ihr eigener Ehemann daran beteiligt? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Autopsie - Mysteriöse Todesfälle

