Autopsie - Mysteriöse Todesfälle D 2014

Opfer oder Täter? - Carol Montecalvo wird in ihrem Haus erschossen, ihr Ehemann wird durch einen Schuss in Hüfthöhe schwer verletzt. Alles sieht nach einem Einbruch aus, der ein tödliches Ende nahm. Nach beinahe zwei Jahren wollen die Beamten den Fall als ungeklärt zu den Akten legen, da gibt es eine Wendung. Dan Montecalvo, der Ehemann, beschuldigt die Polizei für den Tod seiner Frau die Verantwortung zu tragen. Bei der Wideraufnahme des Falles, springen den Beamten einige Ungereimtheiten ins Auge - und ein neuer Tatverdächtiger. Hat Dan selbst seine Frau getötet?

Reise in die Dunkelheit - In Port Salerno in Florida finden Spaziergänger eine stark verweste Frauenleiche. Zwar gelingt es den Ermittlern, den Körper zu identifizieren, aber es fehlen jedwede Hinweise auf den Täter. Die lokale Polizei zieht FBI-Profilerin Dale Hinman hinzu. Doch noch während Hinman den ersten Fund analysiert, überschlagen sich die Ereignisse, und zwei weitere Frauenleichen werden gefunden. Alles deutet auf das Werk eines grausamen Serientäters.

Geheimnis der Berge - Soldaten der US Army beschatten ein Marihuana Feld, in der Hoffnung die Betreiber dingfest machen zu können. Als während der nächtlichen Observierung ein Unbekannter mehrere Taschen abliefert, untersuchen die Soldaten den Inhalt - und entdecken Leichenteile. Der Kopf eines Mannes und Teile seines Torso werden gesichert - von Händen und Füßen fehlt jede Spur. Mit Hilfe einer forensischen Archäologin rekonstruieren die Ermittler das Aussehen des Mannes, und kommen einer grausamen Party auf die Spur...