Jennifer (25) und ihr Lebensgefährte Frank (24) erwarten ihr drittes Kind. Jennifer hätte eigentlich noch vier Wochen Zeit bis zu der geplanten Entbindung, doch leider stellen die Ärzte fest, dass das Baby im Bauch unterversorgt ist. Die Ärzte raten der werdenden Mutter zu einem Kaiserschnitt. Die Entscheidung wird sehr kurzfristig getroffen, trotzdem schafft es Frank gerade noch rechtzeitig ins Krankenhaus, um bei der Operation dabei zu sein. Alles läuft gut und schon 20 Stunden nach der Geburt kann Jennifer mit ihrem Sohn Jason Taylor kuscheln. Die 29-jährige Jana und ihr Freund Christian (30) erwarten eineiige Zwillinge. Sechs Wochen vor dem errechneten Geburtstermin platzt die Fruchtblase und kurze Zeit später kommen die Zwillinge per Kaiserschnitt zur Welt. Die frischgebackenen Eltern sind heilfroh, zwei gesunde Babys in den Armen halten zu können. Während der Zeit im Klinikum hat Jana die 25-jährige Christin kennengelernt, die ebenfalls Zwillinge erwartet. Auch Christin hat Probleme während der Schwangerschaft, denn sie bekommt frühzeitige Wehen und muss im Krankenhaus bleiben. Fünf Wochen vor dem Geburtstermin kommt es zu Auffälligkeiten und das Ärzteteam entschließt sich für einen Kaiserschnitt, um der kleinen Svenja und ihrem Bruder Finn auf die Welt zu helfen. Die 19-jährige Meike erwartet ihr erstes Kind. Aufgrund eines Blasensprungs leiten die Ärzte die Geburt ein, doch das Baby lässt sich viel Zeit. Schließlich bringt Meike ihren kerngesunden Sohn Aaron zur Welt. Gemeinsam mit ihrem Freund René freut sie sich auf die aufregende Zeit mit Baby. Originaltitel: Babys! Kleines Wunder - großes Glück