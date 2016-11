RTL II 20:15 bis 21:15 Dokusoap Teenie-Mütter - Wenn Kinder Kinder kriegen D 2016 16:9 HDTV Merken Die dreifachen Eltern Silvana (23) und Dominik (25) haben sich ihren Traum erfüllt und endlich kirchlich geheiratet. Nach der Trauung wurde der schönste Tag in ihrem Leben mit einem rauschenden Fest gefeiert. Doch schon am Morgen danach herrscht Katerstimmung. Nach nur fünf Stunden Schlaf und mit einem dicken Brummschädel müssen die Frischvermählten die Reste der Feier selbst wegschaffen und den Festsaal aufräumen und putzen. Von den Helfern fehlt leider jede Spur. Nur wenige Stunden später bricht das Brautpaar zum Flughafen auf, um in die lange herbeigesehnten Flitterwochen zu starten. Für Silvana und Dominik bedeutet die Reise den ersten gemeinsamen Urlaub im Ausland - und das dazu noch ohne ihre Kinder. Werden sie hier endlich die Romantik wiederfinden, die sie beide in ihrem Familienalltag vermissen? Auch bei Verena (18) in Berlin überschlagen sich die Ereignisse. Eine Woche vor dem errechneten Geburtstermin bekommt die junge Frau mitten in der Nacht Wehen. Mit dem Taxi fahren sie und Freund Mike (19) in die Klinik. Und schon knapp drei Stunden später ist Sohn Ben-Louis auf der Welt. Eine heftige Geburt für die junge Teeniemama und ihren Freund - aber beide sind glücklich, dass ihr Sohn gesund ist. Wenige Wochen nach der Geburt ziehen dunkle Wolken auf. Die Wohnsituation der jungen Familie ist katastrophal: ein winziges Zimmer für drei Personen in der Wohnung von Mikes Vater. Verena vermisst ihre Familie im Spreewald, Mike bricht die Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann ab. Beide zweifeln daran, ob Berlin für sie der richtige Ort zum Leben ist und nehmen Kontakt zu Mikes Mutter in Dortmund auf... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Teenie-Mütter - Wenn Kinder Kinder kriegen