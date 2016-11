RTL II 11:55 bis 12:55 Dokusoap Family Stories Sahne ist mein Leben! (7) D 2012 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Die 28-jährige Daniela hat ein Faible für Sprühsahne. Bei einem Besuch in der Eisdiele kann sich die sahnesüchtige Bäckereifachverkäuferin nicht beherrschen und fällt über die Sahnemaschine her. Damit blamiert sie ihren besten Freund Dirk bis auf die Knochen, aber ohne eine eigene Sahnemaschine kann sich Daniela ein Leben nicht mehr vorstellen. Mit Dirks Kreditkartendaten bestellt sie heimlich ein 500 Euro teures Gerät. Dirk ist stinksauer und will sein Geld zurück. Kann Daniela ihre Schulden bei Dirk endlich begleichen oder ist das das Ende ihrer Freundschaft? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Family Stories