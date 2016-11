RTL II 05:50 bis 06:55 Dokusoap Privatdetektive im Einsatz Integration Infernale / Trügerische Fassade D 2013 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Der neue Auftraggeber der Privatdetektive hat sich von seiner Freundin getrennt, weil sie heimlich in Erotikfilmen mitgespielt hat. Jetzt will der 26-jährige Viktor 2.000 Euro wieder haben, die er ihr geliehen hat. Doch Dafina ist spurlos verschwunden. Michael Falkenberg und Sascha Noveski machen sich auf die Suche nach der 24-Jährigen. Hat sich Dafina abgesetzt? Die Privatermittler nehmen Kontakt zu ihrer Mutter im Ausland auf und planen einen Undercover-Einsatz im Integrationskurs, den die junge Frau regelmäßig besucht hat. Andere Sorgen haben Fabian und seine Frau Kim, denn ihr Traum von Eigenheim entpuppt sich als wahrer Albtraum. Vor kurzem haben sie für sich und ihre kleine Tochter Lina das vermeintliche Traumhaus zu einem unschlagbaren Preis gekauft. Kaum waren die Drei eingezogen, mussten sie feststellen: Das Haus hatte immense Mängel - Schimmel, kaputte Wasserleitungen und ein marodes Dach. Weil die Polizei dem Makler der verzweifelten Familie nichts nachweisen kann, sind die Privatdetektive deren letzte Hoffnung. Giulia Peroni und Thomas Berg sollen dem hinterhältigen Immobilien-Hai das Handwerk legen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Privatdetektive im Einsatz

