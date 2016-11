RTL NITRO 02:55 bis 03:40 Krimiserie Magnum Folge: 18 Robin Masters in Gefahr USA 1981 HDTV Live TV Merken Robin Masters hat einen seiner hochbrisanten Enthüllungs-Romane fertiggestellt. Noch bevor er seinem Verleger die versteckt gehaltenen Bänder mit dem diktierten Text übergeben kann, wird in seinem Domizil in Südfrankreich ein Anschlag auf sein Leben verübt. Masters beauftragt daraufhin die Sicherheitsfirma Starguard, ein Unternehmen, das sich auf den Schutz von Prominenten spezialisiert hat, um für seine Sicherheit bei der Rückkehr nach Hawaii zu sorgen. Die junge Starguard-Agentin Joy Doyle, genannt 'Digger', soll das Masters-Anwesen absichern und nimmt dafür die Hilfe von Magnum, Higgins, Rick und T.C. in Anspruch. Als Magnum nach dem Zusammentreffen mit der attraktiven "Digger" die Firma Starguard genauer unter die Lupe nimmt, stellt er fest, daß zwischen dem Sicherheitsunternehmen und der Firma Laseronics, deren verbrecherische Machenschaften in Masters' neuem Roman enttarnt werden, eine Verbindung besteht. Könnte es sein, dass Masters mit dem Schutz-Auftrag an Starguard sein eigenes Leben unwissentlich in allerhöchste Gefahr gebracht hat? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Selleck (Thomas S. Magnum) John Hillerman (Jonathan Q. Higgins III) Larry Manetti (Rick) Roger E. Mosley (T.C.) Erin Gray (J. "Digger") Stewart Moss (David) Jacqueline Ray (Lisa) Originaltitel: Magnum, P.I. Regie: Winrich Kolbe Drehbuch: Donald P. Bellisario, Glen A. Larson Kamera: William Gereghty Musik: Pete Carpenter, Mike Post Altersempfehlung: ab 6

