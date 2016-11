RTL NITRO 22:00 bis 22:50 Krimiserie Burn Notice Bankenkrise USA 2009 HDTV Merken Michael wird von einer jungen Frau um Hilfe gebeten: Paula Foster hat in einer Internet-Single-Börse einen Mann kennengelernt, der sie jetzt ständig beobachtet und verfolgt. Michael nimmt sich der Sache an und findet heraus, dass es sich bei dem Mann nicht um einen Stalker handelt. Sein eigentliches Interesse gilt Paulas Beruf oder vielmehr ihrer Arbeitsstätte: einer Bank, die der Unbekannte offenbar plant zu überfallen. Just in dem Moment, als Michael Paula seine Erkenntnisse mitteilen will, geschieht tatsächlich der Bankraub. Bei Paulas vermeintlichem Verehrer handelt sich um Tom Prescott, einen knallharten Vollprofi mit brutalen Kompagnons, mit denen nicht zu spaßen ist. Doch Michael weiß auf seine eigene Art zu helfen: Er gibt sich als Arzt aus und durchkreuzt die Pläne der Gangster... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeffrey Donovan (Michael Westen) Gabrielle Anwar (Fiona Glenanne) Bruce Campbell (Sam Axe) Sharon Gless (Madeline Westen) Alex Carter (Jason Bly) Mark Sheppard (Tom Prescott) Rodney Rowland (Bank Robber) Originaltitel: Burn Notice Regie: John T. Kretchmer Drehbuch: Michael Horowitz Kamera: William Wages Altersempfehlung: ab 12