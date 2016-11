RTL NITRO 00:25 bis 01:10 Krimiserie The Blacklist Berlin (Nr. 08) (1) USA 2014 HDTV Live TV Merken Nachdem Liz nun die Wahrheit über den Tod ihres Vaters kennt und weiß, dass Red für dessen Ableben mitverantwortlich ist, verweigert sie die Zusammenarbeit mit diesem. Doch Reddington gibt sich nicht so leicht geschlagen, er stellt dem FBI einen neuen Fall in Aussicht, den selbst Liz nicht ignorieren kann: Ein Mann mit dem Codenamen "Berlin" ist seit Jahren hinter Red her. Und nicht mal Red kennt dessen wahre Identität. Um endlich an sein Ziel zu gelangen, ist "Berlin" jedes Mittel recht: Ohne Skrupel lässt er ein aggressives Virus frei, um eine globale Pandemie auszulösen. Und spätestens jetzt wird klar, dass Red mit dem monatelangen Bekanntgeben der diversen Verbrecher auf der schwarzen Liste nur eigene Zwecke verfolgt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Amir Arison (Aram Mojtabai) Megan Boone (Elizabeth "Liz" Keen) Ryan Eggold (Tom Keen) Isaac Galizio (Kid at Park) James Spader (Raymond "Red" Reddington) Diego Klattenhoff (Donald Ressler) Harry J. Lennix (Harold Cooper) Originaltitel: The Blacklist Regie: Joe Carnahan Drehbuch: Jon Bokenkamp, Brandon Sonnier Musik: James S. Levine, Dave Porter