RTL NITRO 21:05 bis 22:00 Krimiserie Law & Order: Special Victims Unit Väter USA 2005 HDTV Pamela Sawyer wird in der Schule von einem Mitschüler überfallen und verletzt. Sie weigert sich, seinen Namen preiszugeben. Ein Zeuge hat ihn jedoch flüchten sehen und Blutspritzer auf seinem Baseballtrikot überführen den 17-jährigen Luke Breslin schließlich als Täter. Detective Stabler gerät in die Zwickmühle, da es sich bei Luke um den Sohn seines ehemaligen Streifenpartners handelt. Sein Vater Pete erwartet, dass Stabler seinem Sohn aus der Klemme hilft. So rät er Pamelas Eltern, auf eine Klage zu verzichten und wird von Captain Cragen dafür vom Dienst beurlaubt. Die Tatsache, dass Lukes Verhalten in dem Fall absolut nicht typisch für ihn war und er sich außerdem an seine Ausraster nicht erinnern kann, lässt Psychiater Huang zunächst auf erste Symptome einer manisch-depressiven Störung schließen. Erst als die Ermittler in Lukes Spind Anabolika finden, reift der Verdacht, dass Luke im Steroidrausch gehandelt haben könnte. Daraufhin wird er wegen Körperverletzung und illegalen Drogenbesitzes angeklagt. Nachdem er in die Obhut seines Vaters überstellt ist, wird er noch im Gerichtsgebäude von ihm verprügelt, da er ein Versager sei, der die Familie blamiert habe. Stabler kann das Schlimmste verhindern, indem er seinen Expartner mit Gewalt zurückhält. Die Situation lässt Erinnerungen an seinen eigenen Vater hochkommen, die er psychisch noch nicht völlig bewältigt hat. Stabler will sich bei Pete entschuldigen und fährt zu ihm, wo er ihn angeschossen in seinem Haus vorfindet. Luke hat inzwischen Pamela als Geisel genommen und droht damit, sich umzubringen. Schauspieler: Mariska Hargitay (Detective Olivia Benson) Christopher Meloni (Detective Elliot Stabler) Richard Belzer (Detective John Munch) Ice-T (Detective Odafin 'Fin' Tutuola) Dann Florek (Captain Donald Cragen) Diane Neal (Casey Novak) B.D. Wong (Dr. George Huang) Originaltitel: Law & Order: Special Victims Unit Regie: Rick Wallace Drehbuch: Dick Wolf, Jonathan Greene, Jonathan Greene Musik: Mike Post Altersempfehlung: ab 16