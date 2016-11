RTL NITRO 20:15 bis 21:05 Krimiserie Law & Order: Special Victims Unit Notruf USA 2005 2016-11-16 01:10 HDTV Merken Die neunjährige Maria wurde entführt und ohne Essen und Trinken in einen Raum eingesperrt. Es gelingt ihr, mit einem alten, längst abgemeldeten Handy den Polizeinotruf zu wählen, wo sie zu Olivia Benson durchgestellt wird. Nicht alles, was das Mädchen sagt, ist logisch, aber im Laufe des Gesprächs fügen sich die Mosaiksteine zusammen. Sie stammt aus Honduras und scheint von einem Verwandten an einen New Yorker Pädophilen verkauft worden zu sein, der Kinderpornos mit ihr produziert und vertreibt. Maria hat unendlich Schlimmes erlitten und muss sofort gerettet werden, aber der Technischen Abteilung gelingt es nicht, sie zu orten. Das Signal ihres Mobiltelefons kommt mal aus Manhattan, dann aus dem Holland Tunnel und wenige Minuten später aus Queens. Bensons Kollegen Cragen und Munch verlieren mit der Zeit die Nerven und glauben an einen üblen Streich. Doch Olivia hat eine gute Intuition und lässt sich von den Zweifeln ihrer Kollegen nicht anstecken. Nach einer Anfrage an die Behörden in Honduras kommt der Beweis, dass Maria tatsächlich existiert und die Wahrheit sagt. Außerdem wird in der Zentrale des Netzanbieters ein Computervirus entdeckt, den ein technisch sehr versierter Mensch eingeschleust haben muss. Die Zeit für Benson wird knapp, da der Akku in Marias Handy fast leer ist. Sie muss nur noch einmal anrufen, aber ihr Peiniger bemerkt ihren Hilferuf und trennt die Verbindung. Beim Prüfen der Kinderpornofotos, die vom Täter ins Netz gestellt wurden, findet Munch einen wichtigen Hinweis auf Marias Aufenthaltsort. Auf einem Foto ist eine Tasse von "Felipes Burger" zu sehen. Der Imbiss ist zwar vor drei Monaten abgebrannt, gegenüber ist jedoch ein Elektronikladen. Als die Polizei das Geschäft überprüfen will, versucht der Eigentümer zu fliehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christopher Meloni (Detective Elliot Stabler) Mariska Hargitay (Detective Olivia Benson) Dann Florek (Captain Don Cragen) Richard Belzer (Detective John Munch) Ice-T (Detective Odafin 'Fin' Tutuola) B.D. Wong (Dr. George Huang) Tamara Tunie (M.E. Melinda Warner) Originaltitel: Law & Order: Special Victims Unit Regie: Ted Kotcheff Drehbuch: Patrick Harbinson Kamera: George Pattison Musik: Mike Post Altersempfehlung: ab 16