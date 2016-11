RTL NITRO 15:15 bis 15:40 Comedyserie King of Queens Folge: 98 Reich für einen Tag USA 2002 HDTV Live TV Merken Heimlich, still und leise hat sich Doug 100 Dollar aus dem geheimen und für Notfälle gedachten Geldvorrat gemopst, um mit Deacon eine Wette abzuschließen. Als die beiden dann überraschenderweise den Jackpot von 5.000 Dollar abräumen, hat Doug ein ernstes Problem: Seine Frau darf nichts von dem Gewinn erfahren, da sie ihm die Hölle heiß machen würde, weil er hinter ihrem Rücken gespielt hat. Also überzeugt Doug seinen Freund Deacon davon, dass sie das Geld auf den Kopf gehauen haben müssen, bevor Carrie von der Arbeit kommt. Und es stellt sich heraus, dass es gar nicht so einfach ist, 5.000 Dollar an einem Nachmittag zu verjubeln, selbst, wenn man sich Luxusautos leiht, einen Baukran mietet und sich ein Privatkonzert im Wohnzimmer gönnt. Carrie wird unterdessen ein verlockendes Angebot unterbreitet: Der Boss ihrer Kanzlei bietet ihr an, als direkte Assistentin für ihn zu arbeiten... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin James (Doug Heffernan) Leah Remini (Carrie Heffernan) Jerry Stiller (Arthur Spooner) Eddie Money (Eddie Money) Victor Raider-Wexler (Kaplan) Alex Skuby (Doug Pruzan Esq.) Mookie Barker (Masseur) Originaltitel: The King of Queens Regie: Rob Schiller Drehbuch: Rock Reuben Musik: Kurt Farquhar Altersempfehlung: ab 12

