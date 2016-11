RTL NITRO 09:10 bis 09:50 Krimiserie Leverage Rufmord USA 2009 HDTV Live TV Merken Der Schulbusfahrer Ray Pennington wird von der Sensationsjournalistin Monica Hunter für einen Unfall verantwortlich gemacht, bei dem zwei Kinder ums Leben kamen. Pennington wurde zwar offiziell vor Gericht freigesprochen, doch aufgrund von Hunters skurrilem Enthüllungsbericht ist der Ruf von Ray Pennington ruiniert. Er hat jegliche Selbstachtung verloren. Seine Tochter bittet das Leverage-Team um Hilfe und sie macht Nate und Sophie sofort klar: Hier geht es nicht darum, Geld wiederzubeschaffen - der Fall ist viel schwieriger - es gilt, den Ruf ihres Vaters wiederherzustellen. Sophie ist auf der Suche nach einer neuen Herausforderung und da kommt ihr der neue Auftrag gerade recht. Dieses Mal übernimmt sie die Leitung des Teams. Ihr Plan: Parker verschafft sich, getarnt als aufstrebende, junge Journalistin Zugang zu dem Gebäude von Hunters Fernsehsender. Sie gibt vor, an einer spektakulären Geschichte dran zu sein, die das Bewusstsein aller Menschen maßgeblich verändern wird. So will das Leverage-Team erreichen, dass die ehrgeizige Hunter ihre Chance wittert, aus dem Schatten der großen Nachrichtenjournalisten heraustreten zu können, um endlich ernst genommen zu werden. Doch Monica Hunter scheint Parkers Köder zunächst nicht zu schlucken. Erst als Nate getarnt als General Chesler auftritt und ihr eine fingierte Geschichte über unterirdische Schutzbunker, die im Falle der "sich nähernden Katastrophe" lediglich privilegierten Menschen Zutritt zu gewehren, hat Hunter keine Zweifel mehr. Doch zum Schrecken aller ist sie nun wild entschlossen, die vermeintlichen Bunker zu sehen. Nun ist das Leverage-Team gezwungen, zu improvisieren... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Timothy Hutton (Nathan Ford) Gina Bellman (Sophie Devereaux) Aldis Hodge (Alec Hardison) Christian Kane (Eliot Spencer) Beth Riesgraf (Parker) Beth Broderick (Monica Hunter) Wayne Bastrup (Lt. Abbot) Originaltitel: Leverage Regie: Marc Roskin Drehbuch: Melissa Glenn, Jessica Rieder Kamera: David Connell Musik: Joseph LoDuca Altersempfehlung: ab 12

