Dokumentation Krieg der Lügen - Curveball und der Irak-Krieg D 2014 "Die Quelle ist ein Augenzeuge. Ein irakischer Chemieingenieur, der eine dieser Anlagen betreute. Er war tatsächlich anwesend, als biologische Kampfstoffe hergestellt wurden." US-Außenminister Colin Powell vor der UN-Vollversammlung am 05. Februar 2003 mit der Begründung für "Operation Iraqi Freedom" Heute weiß man: Der Krieg basierte auf einer Lüge. Der Lüge von der Existenz mobiler Massenvernichtungswaffen im Irak. Der Mann, von dem Colin Powell spricht, lebt heute in Deutschland. Er heißt Rafed Ahmed Alwan, auch bekannt als "Curveball". Seine Informationen über mobile Massenvernichtungswaffen gingen über den Tisch von BND, MI6 und CIA, schafften es in eben diese berühmte Rede von Colin Powell und machten den irakischen Flüchtling über Nacht zum Kronzeugen des Zweiten Irakkrieges. 2007 wurde Aljanabi von amerikanischen Journalisten enttarnt und in der Presse als der Mann dargestellt, der die Schuld am Irakkrieg trägt. Er hingegen nimmt stolz für sich in Anspruch, bei der Beseitigung Saddam Husseins geholfen zu haben. Aber wie kann ein Einzelner die großen Staatsmächte und Geheimdienste der Welt an der Nase herum führen? War "Curveball" ein Genie, ein Tausendsassa, mit allen Wassern gewaschen? Eine Art leibhaftiger James Bond? Drei Jahre lang hat sich Regisseur Matthias Bittner immer wieder mit "Curveball" getroffen. Über 50 Stunden Interview-Material und akribische Recherchen legen die Geschichte eines Mannes offen, der jegliches Vertrauen verloren hat und hinter allem Betrug und Gefahr wittert. Jemand, der 30 Jahre lang versucht hat, unter Saddam Husseins Regime zu überleben und der dadurch gelernt hat, zu tricksen und zu täuschen. Jemand, der knapp zehn Jahre unter Kontrolle des deutschen Geheimdienstes war, und der sich das Spiel aus falschen und richtigen Informationen, aus Wahrheit und Lügen zu Eigen gemacht hat. Bittner schafft mit "Krieg der Lügen" das präzise Porträt eines kleinen Mannes, der nur scheinbar selbst am Rad der Geschichte gedreht hat. Ein Politthriller und eine Reise in den Irrgarten von Lüge, Wahrheit, Idealen und Verrat. Schauspieler: Rafed Aljanabi (Himself) Originaltitel: Krieg der Lügen Regie: Matthias Bittner Drehbuch: Matthias Bittner Kamera: Julia Schlingmann Musik: Philipp Kobilke