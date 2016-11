SWR 21:00 bis 21:45 Reportage Drama Lehrling Wer hält durch? D 2016 2016-11-16 04:05 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Manchmal wissen sie nicht, ob es weitergeht mit ihrem Geschäft und dem Handwerk, für das es jeweils steht denn es fehlt der Nachwuchs. Metzger Stefan Tix aus Prüm in der Eifel, Bäckermeister Werner Licht von der Mosel, Sattler Erwin Schuchardt aus Ettlingen: sie alle haben dasselbe Problem, sie finden kaum mehr Lehrlinge. Wer will schon um 3 Uhr aufstehen, um in einer heißen Backstube zu stehen, wer bei einer Schlachtung Schweineblut und Gedärme auffangen oder acht Stunden lang Leder zuschneiden? Klassische Lehrberufe sind nicht mehr attraktiv, so scheint es. Unsere Betriebe versuchen dennoch, Lehrlinge zu bekommen, auszubilden und dann auch als Mitarbeiter zu halten. In Teil 2 haben die Auszubildenden schon einige Zeit in den Handwerksbetrieben verbracht. Jetzt stellt sich Ihnen, aber auch ihren Ausbildern die Frage: wer hält durch, wer schafft die Lehre bis zu einem Abschluss? Die SWR-Autoren Gudrun Thoma und Sebastian Schütz haben die Betriebe wieder besucht und nachgeschaut, was aus den vielen hoffnungsfrohen oder auch holprigen Anfängen geworden ist. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Drama Lehrling