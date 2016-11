SWR 20:15 bis 21:00 Reportage betrifft Giftige Kosmetik: Chemie, die unter die Haut geht D 2016 2016-11-19 11:15 Untertitel HDTV Merken Ob Creme, Shampoo, Duschgel, Bodylotion oder Puder und Mascara - wir pflegen uns täglich, wollen uns verwöhnen und tragen alles Mögliche auf unsere Haut auf, um frisch und gepflegt auszusehen. Doch Vieles, womit wir uns sanft eincremen, enthält giftige Chemikalien. Täglich massieren wir uns Stoffe unter die Haut, die unser Krebsrisiko erhöhen. Wissenschaftler haben neue Erkenntnisse über gefährliche Inhaltsstoffe in vielen Pflege- und Kosmetikprodukten: hormonell wirksame Schadstoffe. Der SWR zeigte in seiner Reihe "betrifft" schon im Februar Kosmetik, die solche Stoffe enthielt. Was hat sich seither verändert? Die Filmemacherin Bärbel Merseburger-Sill hat jetzt noch einmal in den Drogerien und Parfümerien nachgeschaut. Tatsächlich verzichten die Hersteller nun bei manchen Produkten darauf. Viele verwenden die Schadstoffe aber weiter. Der Film zeigt, wo sie enthalten sind, was die Gefahren sind und wie man sich davor schützen kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: betrifft