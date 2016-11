TLC 22:00 bis 22:55 Dokusoap Der Coroner - Fälle der Rechtsmedizin Notruf Coroner USA 2015 Merken Jeder Mord zieht in Dauphin County, Pennsylvania, einen Anruf bei der Rechtsmedizin nach sich. Und kaum ein Fall ist verworrener als der Mord an Darlene Ewalt. Die Frau wird mit aufgeschlitzter Kehle und einem Messerstich ins Herz in ihrem Garten aufgefunden. Sie wurde offensichtlich getötet, während sie telefonierte. Die Wunden zeigen Coroner Graham Hetrick deutlich, dass der Mörder in besonders brutaler und schonungsloser Absicht gehandelt hat. Der Verdacht der Ermittler fällt auf Darlenes Familie, doch Gerichtsmediziner Graham ist sich sicher, dass der Killer durch seine Lust am Morden angetrieben wurde. Wenn er nicht gefunden wird, wird er weiter töten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Coroner: I Speak for the Dead