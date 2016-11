TLC 18:15 bis 19:15 Dokusoap LA Ink - Tattoos fürs Leben Help Wanted USA 2008 Merken Kat kommt vor lauter Stress in ihrem Tattoo-Shop kaum noch zum Luft holen. Die Künstlerin möchte, dass in ihrem Laden alles perfekt läuft - und das ist gar nicht so einfach. Vor allem, wenn man wie sie höchste Ansprüche hat. Statt eine Auszeit zu nehmen, muss sich Kat zunächst um neues Personal kümmern, da sich die Crew vor Arbeit kaum retten kann. Außerdem steht im Studio prominenter Besuch ins Haus. Dave Navarro, ehemaliger Gitarristen der "Red Hot Chili Peppers", schaut im "High Voltage Tattoo" vorbei, um sich ein Pin-up-Portrait seiner Mutter auf die Haut stechen zu lassen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: LA Ink