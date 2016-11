TLC 23:50 bis 00:50 Dokumentation Dein schlimmster Albtraum Vergissmeinnicht D 2015 Merken Roseville in Minnesota ist eine hübsche Wohngegend, doch im Sommer 1980 hofft eine Familie dort nur eins: zu Überleben! Mary und Irv Stauffer sind dabei, mit ihren Kindern auf die Philippinen zu gehen, um dort als Missionare zu arbeiten. Als kurz vor der Abreise ein Unbekannter um ihr Haus schleicht, hält sich die Sorge der Stauffers noch in Grenzen. Doch wenig später werden Mary und Tochter Beth nach einem Friseurbesuch von einem bewaffneten Mann ins Auto gezwungen. Der Kerl entführt die beiden, verschleppt sie in sein Haus und sperrt sie in eine Kammer. Die Frauen wissen nicht, was als nächstes mit ihnen passieren wird, befürchten aber das Schlimmste. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Your Worst Nightmare