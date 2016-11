TLC 20:15 bis 21:05 Dokusoap My Giant Life - Die Welt von oben Größe kostet! USA 2014 Merken Die Aufregung ist groß. Basketball-Sternchen Nancy hat endlich einen Jungen gefunden, der sie zum Schulball begleitet. Jetzt fehlt nur noch das Zweitwichtigste für einen unvergesslichen Abend: Ein glamouröses Ballkleid in ihrer Größe - das könnte teuer werden! Auch auf die anderen Mädels kommen erhebliche Kosten zu. Nach mehreren gescheiterten Online-Dates engagiert Colleen eine professionelle Partneragentur. Die Männer-Experten sollen der 36-jährigen Single-Frau helfen, endlich ihren Traumprinzen zu finden. Außerdem treiben die frisch verlobten Turteltäubchen Haleigh und Bryan ihre Hochzeitsplanung im Eiltempo voran - sehr zum Leidwesen von Papa Tay, der nicht nur finanzielle Bedenken hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: My Giant Life