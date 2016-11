TLC 12:20 bis 12:50 Dokumentation Zwei Brüder mit Geschmack Schnelle Küche GB 2012 Merken Die Brüder Tom und Henry arbeiten die meiste Zeit friedlich zusammen, doch in ihren Küchenschlachten geht es hart auf hart. In dieser Episode wollen die zwei eine perfekte Pie für Feuerwehrleute zaubern, eine Pastete, die hervorragend schmeckt und die man auf die Schnelle aus der Hand essen kann. Da es für Henry 1:0 steht, will sich Tom den heutigen Sieg nicht nehmen lassen. Er füllt seine Pie mit feuriger Chorizo, während die Konkurrenz auf Brät und Blutwurst setzt. Welche Variante wird die Feuerwehr überzeugen? Außerdem verraten die "Zwei Brüder mit Geschmack" wie man Sodabrot in Rekordzeit backt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Fabulous Baker Brothers