VOX 20:15 bis 21:15 Krimiserie Rizzoli & Isles Ende mit Schrecken USA 2016 2016-11-16 00:00 Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Jane Rizzoli und Maura Isles ermitteln in einem Mordfall und einer mutmaßlichen Entführung. Doch welche Rolle die Tote gespielt hat, ist zunächst unklar. Durch die Aussage eines Zeugen erfahren die Ermittler, dass der Tatort als "Spukhaus" benutzt wurde, in das Menschen freiwillig einkehren, um sich Angst machen zu lassen. Wie sich herausstellt, hat eine dieser Veranstaltungen in der Mordnacht stattgefunden. Um den Verantwortlichen auf die Spur zu kommen, schleust sich Frankie undercover an die nächste Gruselveranstaltung ein. Von dem sogenannten Spielleiter des Szenarios erfahren die Ermittler, dass es sich bei dem Opfer Daniela um eine Kollegin handelt, die ebenfalls für die Gruselshow gearbeitet hat. Die Ermittlungen haben ergeben, dass sich eine Teilnehmerin vor längerer Zeit einen Feind gemacht hat. Hat dieser die Anonymität der Horror-Show ausgenutzt, um sich zu rächen? Parallel laufen die Ermittlungen im Falle von Janes Peiniger auf Hochtouren. Durch einen Code, der während allen Hacker-Angriffen auf Janes Konten verwendet wurde, ist das Team dem Psychopathen einen weiteren Schritt näher gekommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angie Harmon (Jane Rizzoli) Sasha Alexander (Maura Isles) Jordan Bridges (Frankie Rizzoli Jr.) Idara Victor (Nina Holiday) Bruce McGill (Vince Korsak) Lorraine Bracco (Angela Rizzoli) Christina Chang (Kiki) Originaltitel: Rizzoli & Isles Regie: Mark Haber Drehbuch: Ron McGee Kamera: Peter B. Kowalski Musik: James S. Levine Altersempfehlung: ab 16