Das Erste 00:20 bis 01:50 Drama Ein Teil von uns D 2015 Stereo Untertitel HDTV Nadja hat ihr Leben endlich im Griff - ein guter, erfüllender Job, eine eigene Wohnung und eine neue Liebe. Dann taucht plötzlich ihre Mutter Irene auf und stellt all das scheinbar wieder in Frage. Denn Irene lebt auf der Straße, und Nadja ist wie immer die Einzige in der Familie, die sich für sie verantwortlich fühlt. Doch Irene lässt sich nicht bevormunden. Schon gar nicht von der eigenen Tochter. Nadja steht vor der Herausforderung, die Scham abzulegen, das Schicksal ihrer Mutter anzunehmen und trotzdem ihr eigenes Leben zu leben. Ausführliche Informationen zum Film finden Sie unter www.br.de/presse/inhalt/pressedossiers/ein-teil-von-uns-100.html Schauspieler: Jutta Hoffmann (Irene) Brigitte Hobmeier (Nadja) Volker Bruch (Micki) Nicholas Reinke (Jan) Jennifer Frank (Patricia) André Jung (Norbert) Lena Stolze (Sybille) Originaltitel: Ein Teil von uns Regie: Nicole Weegmann Drehbuch: Esther Bernstorff Kamera: Alexander Fischerkoesen Musik: Florian van Volxem, Sven Rossenbach