Tele 5 23:59 bis 01:37 Horrorfilm Maniac USA 1980 Nach einer Vorlage von Joe Spinell 2016-11-18 02:00 Stereo 16:9 HDTV Frank Zito hat seit einer harten Kindheit ein gestörtes Verhältnis zu Frauen. Deshalb streift er nachts durch die Canyons und Eingeweide von New York City, um sich welche zu fangen. Frank ermordet seine Opfer, skalpiert sie, und drapiert damit zu Hause die Schaufensterpuppen, mit denen er ausführliche Konversationen führt. Bewegung kommt in Franks vorhersehbaren Alltag, als er bei Tage die Bekanntschaft eines freundlichen Fotomodels macht. Anna ist anders als die anderen Frauen, denn sie lebt, liebt, und hat noch Haare auf dem Haupt. Noch. Schauspieler: Joe Spinell (Frank Zito) Caroline Munro (Anna D'Antoni) Gail Lawrence (Rita) Nelia Bacmeister (Carmen Zito) Denise Spagnuolo (Denise) Kelly Piper (Krankenschwester) Rita Montone (Prostituierte) Originaltitel: Maniac Regie: William Lustig Drehbuch: C.A. Rosenberg, Joe Spinell Kamera: Robert Lindsay Musik: Jay Chattaway Altersempfehlung: ab 18