Super RTL 21:10 bis 22:10 Arztserie Dr. House Schneller als die Moral USA 2011 Stereo HDTV House bekommt einen ganz besonderen Patienten auf den Behandlungstisch: einen frischgebackenen 42-fachen Lottomillionär. Dieser ist bei der Suche nach seiner ehemaligen Jugendliebe auf der Straße zusammengebrochen und klagt über Lähmungserscheinungen in den Beinen. Nach den ersten Untersuchungen und Tests stellt das Team von House fest, dass der Mann gleich drei unterschiedliche Tumore im Körper hat, was äußerst selten ist. Doch ausgerechnet Cuddys Mutter, die gerade dabei ist, einen Prozess gegen Cuddy und ihn anzustreben, hilft House ungewollt bei der Lösung des Falles. Sein neuer Patient hat ein Teratom und nachdem er das weiß, kann er Cyrus helfen. Allerdings nicht bei der Suche nach seiner ehemaligen Jugendliebe. Kandidatin Nummer 1 entpuppt sich als Schwindlerin, die es wohl auf die Geldbörse des Mannes abgesehen hat. Doch als tatsächlich Cyrus' Schwarm aus vergangenen Tagen erscheint, ahnen Dreizehn und House, dass auch diese nicht die Richtige ist. Schauspieler: Hugh Laurie (Dr. Gregory House) Lisa Edelstein (Dr. Lisa Cuddy) Robert Sean Leonard (Dr. James Wilson) Omar Epps (Dr. Eric Foreman) Jesse Spencer (Dr. Robert Chase) Olivia Wilde (Dr. Remy "Thirteen" Hadley) Peter Jacobson (Dr. Chris Taub) Originaltitel: House M.D. Regie: David Straiton Drehbuch: Eli Attie, Seth Hoffman Kamera: Gale Tattersall Musik: Jon Ehrlich Altersempfehlung: ab 12