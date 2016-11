Super RTL 20:15 bis 21:10 Arztserie Dr. House Masters' letzte Versuchung USA 2011 Stereo HDTV Merken Voller Vorfreude bereitet sich die erst 16-jährige Kendall Pearson auf ihr großes Abenteuer vor: Sie will alleine die Welt umsegeln! Doch plötzlich bricht das junge Mädchen ohne Vorwarnung zusammen und wird ins Krankenhaus eingeliefert. Zunächst vermutet man eine Infektion. Dann machen die Ärzte eine erschreckende Entdeckung: Kendalls Kollaps wurde durch einen bösartigen Tumor im Arm verursacht. Die einzige Lösung, ihr Leben zu retten, ist eine Amputation. Doch Kendall lässt das nicht zu. Sie will zuerst den Weltrekord im Erdumsegeln brechen. Masters redet verzweifelt auf Kendall und ihre Eltern ein und macht klar, dass eine Weigerung einem Todesurteil gleichkommt. Aber sie stößt auf taube Ohren. Weder House noch Wilson können oder wollen Masters bei ihrem Unterfangen helfen, so dass die Wahrheitsfanatikerin schließlich ihren ethischen Kodex über den Haufen wirft und die Patientin absichtlich in Lebensgefahr bringt. Ihr Plan geht auf und die Eltern stimmen nun einer Amputation zu. Masters hat zwar das Leben des Mädchens gerettet, aber fällt dennoch in eine tiefe Sinnkrise... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hugh Laurie (Dr. Gregory House) Lisa Edelstein (Dr. Lisa Cuddy) Robert Sean Leonard (Dr. James Wilson) Omar Epps (Dr. Eric Foreman) Jesse Spencer (Dr. Robert Chase) Peter Jacobson (Dr. Chris Taub) Amber Tamblyn (Martha M. Masters) Originaltitel: House M.D. Regie: Tim Southam Drehbuch: David Foster, Liz Friedman Kamera: Gale Tattersall Musik: Jon Ehrlich Altersempfehlung: ab 12