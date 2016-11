Super RTL 18:10 bis 18:45 Trickserie Tom und Jerry Tom auf Glatteis / Tom und ich in Neapel / Die letzte Frist / Tom hat ein Herz für die Kleinen USA 1941-1958 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Jerry und Nibbles setzen die komplette Küche unter Wasser. Ihr Plan: Sie hoffen, dass durch den offenen Gefrierschrank die gesamte Fläche zufriert und sie dann auf dem Boden Walzer tanzen können. Doch sie haben ihre Rechnung ohne Tom gemacht. 2. Geschichte: Tom und Jerry reisen nach Neapel und verleben ein paar schöne Tage vor Ort. Doch trotz der ausgelassenen Urlaubsstimmung lassen sich die üblichen Streitereien der beiden nicht vermeiden. 3. Geschichte: Tom und Spike fressen ihren Besitzern die Haare vom Kopf. Da das Geld langsam knapp wird, soll einer der beiden das traute Heim verlassen. Vor lauter Angst rausgeschmissen zu werden, zeigen Hund und Kater sich fortan von ihrer besten Seite. 4. Geschichte: Mitten in der Nacht wird aus einem fahrenden Auto ein Sack geworfen. Dieser landet in einem reißenden Fluss und droht unterzugehen. Jerry ahnt Böses und angelt den Beutel aus den Fluten...und tatsächlich: Im inneren des Beutels befindet sich ein ganzer Wurf süßer Hundewelpen. Können Jerry und Tom die Welpen retten? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tom & Jerry Altersempfehlung: ab 6