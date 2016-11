Super RTL 12:05 bis 12:35 Trickserie Sally Bollywood Die Kartoffel-Schnüffelei / Der gerechte Dieb F 2010 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Ausgerechnet am Kartoffel-Pfannkuchen-Tag werden der Schulköchin alle Kartoffeln gestohlen. Dabei hatten sich alle Schüler so auf ihr Lieblingsessen gefreut! Sally und Doowee müssen schnell ermitteln - wäre da nicht der kleine David, auf den Sally aufpassen sollte. Babysitten und Ermitteln gleichzeitig? Kein Problem für Sally! Doch als der kleine David schließlich verschwindet, wird der Kartoffel-Diebstahl zum kleinsten Problem der zwei Detektive. 2. Geschichte: Auf einem kleinen Fest betreiben Sally und Doowee einen Kuchenstand. Gemeinsam mit den anderen Kuchenverkäufern möchten sie von dem Erlös ein Vogelhäuschen kaufen. Nur Jasmin und Alma nehmen nicht an der Aktion teil und weigern sich, ihr Geld für das Vogelhäuschen zu spenden. Ausgerechnet an ihrem Kuchenstand wird Geld aus der Kasse geklaut. Zufall? Oder hat der Dieb einen Sinn für Gerechtigkeit? Das SBI nimmt die Ermittlungen auf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sally Bollywood Altersempfehlung: ab 6