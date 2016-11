RTL Plus 15:25 bis 16:15 Show Das Strafgericht D 2002-2008 2016-11-16 02:30 Stereo Merken Beim "Strafgericht" wird hart verhandelt. Staatsanwaltschaft und Anwälte nehmen die Beteiligten in Kreuzverhören in die Mangel. Auch Richter Ulrich Wetzel nimmt kein Blatt vor den Mund. In jeder Verhandlung versucht er, anhand von Aussagen und Indizien souverän Tathergänge und Täterprofile zusammenzufügen. Richter Wetzel muss in Fällen wie Diebstahl, Körperverletzung, Vergewaltigung, Kinderhandel, Brandstiftung und Mord Urteile sprechen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Richter Ulrich Wetzel Originaltitel: Das Strafgericht

Jetzt im TV Snooker

Sport

Eurosport 14:00 bis 18:30

Seit 93 Min. Sugarland Express

Roadmovie

ARTE 14:05 bis 15:50

Seit 88 Min. The Mentalist

Krimiserie

kabel eins 14:50 bis 15:50

Seit 43 Min. Märkte

Dokumentation

3sat 14:50 bis 15:35

Seit 43 Min.