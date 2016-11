Hessen 00:00 bis 01:45 Filme Dallas Buyers Club USA 2013 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Dallas, 1985: Ron steht auf Rodeo, Alkohol und Frauen. Niemals hätte der Macho gedacht, an der "Schwulenkrankheit" Aids zu erkranken. Obwohl ihm die Ärzte nur noch 30 Tage geben, fügt er sich nicht seinem Schicksal. Weil viele helfende Präparate nicht zugelassen sind, muss Ron diese im Ausland beschaffen. Zusammen mit dem ebenfalls erkrankten Rayon gründet er dafür einen Selbsthilfe-Klub, der rasant wächst. Das ruft die mächtige Pharma-Lobby auf den Plan. Dallas, 1985: Ron Woodroof führt ein Leben voller Exzesse. Der großspurige Rodeo-Reiter steht auf Whiskey und Kokain, Glücksspiel und Frauen. Schlägereien und ungeschützter Sex mit Prostituierten gehören für ihn zum Alltag. Genauso wie seine Wett- und Saufkumpane verachtet er Homosexuelle und hat kein Mitgefühl für Hollywoodstar Rock Hudson, der gerade an Aids gestorben ist. Niemals hätte er es sich träumen lassen, selbst daran zu erkranken. Als ihm die Ärztin Dr. Saks nach einem Arbeitsunfall die niederschmetternde Diagnose mitteilt, glaubt er ihr zunächst nicht. Als sich die Krankheit jedoch nicht mehr leugnen lässt, beginnt er, sich selbst zu behandeln. Bald findet er heraus, dass alternative Präparate mehr bringen als das einzige zugelassene Medikament AZT. Doch die Beschaffung im Ausland ist teuer und die Einfuhr so riskant wie Drogenschmuggel. Weil er den Schmuggel auf Dauer nicht allein finanzieren kann, muss der homophobe Texaner über seinen Schatten springen. Zusammen mit dem ebenfalls HIV-infizierten Transvestiten Rayon gründet er einen Beschaffungsring: den "Dallas Buyers Club", der eine Gesetzeslücke nutzt. Damit ruft er die mächtige Pharmalobby auf den Plan. Regisseur Jean-Marc Vallée inszenierte frei nach der Biografie des echten Ron Woodroof ein meisterliches Melodram über einen Mann, der mit allen Mitteln um sein Leben kämpfte und dabei nach und nach lernt, seine Vorurteile aufzugeben. Gleichzeitig mitreißend, berührend und unsentimental, kombiniert "Dallas Buyers Club" großes Hollywoodkino und Zeitbild der 1980er-Jahre, die der Film authentisch rekonstruiert. Matthew McConaughey, der für die Rolle mehr als 20 Kilo abnahm (von 83 auf 62 Kilogramm), wurde für seine Leistung mit einem Oscar als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet, Jared Leto erhielt den Preis als bester Nebendarsteller. Insgesamt erhielt der Film sechs Oscar-Nominierungen und war weltweit ein Kritikererfolg. "Matthew McConaughey in Topform." (The Hollywood Reporter, 07.09.2013) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matthew McConaughey (Ron Woodroof) Jennifer Garner (Eve) Jared Leto (Rayon) Denis O'Hare (Dr. Sevard) Steve Zahn (Tucker) Michael O'Neill (Richard Barkley) Dallas Roberts (David Wayne) Originaltitel: Dallas Buyers Club Regie: Jean-Marc Vallée Drehbuch: Craig Borten, Melisa Wallack Kamera: Yves Belanger Altersempfehlung: ab 12