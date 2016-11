Hessen 21:00 bis 21:45 Magazin Alles Wissen Das Wissensmagazin Superfood / Kann Vollkorn das Leben verlängern? / Chia-Samen und Co.: Klein, aber sehr gesund / Rohmilch - Zurück zur Natur / Die Evolution des Fleischessens / Heilpilze / Heilpflanze Ingwer D 2016 2016-11-20 15:30 HDTV Live TV Merken Gesunde Ernährung kann so einfach sein: Dafür sorgen unzählige Nahrungsergänzungsmittel, etwa mit Kalzium, Eisen oder Vitaminkombinationen. Eine gute Idee für alle, die gesund bleiben und die eine oder andere Ernährungssünde ausgleichen wollen. Oder doch nicht? Tatsächlich ist bei vielen Nahrungsergänzungsmitteln Vorsicht geboten. Nicht nur, dass das meiste nicht hält, was es verspricht, oft wird auch viel zu hoch dosiert - mit teils ernsten gesundheitlichen Folgen. Aber wann sollte man tatsächlich zu welchem Präparat greifen und wann lieber die Finger davon lassen? "Alles Wissen" klärt auf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Thomas Ranft Originaltitel: Alles Wissen