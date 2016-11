Hessen 20:15 bis 21:00 Magazin MEX. das marktmagazin Rutschig und teuer - Wo Herbstlaub zum Problem wird / No-Name-Lebensmittel - Welche Hersteller dahinter stecken / Gefälscht - Wie bei Amazon Billig-Kopien teuer verkauft werden / Gesetzlich oder Privat - Wie Ärzte an Patienten verdienen D 2016 2016-11-16 03:15 Merken Die Sendung enthält einen Beitrag zu folgendem Thema: "Der Parmesan-Check". Parmesan ist eine der teuersten Käsesorten. Ob gerieben oder am Stück, von der Frischtheke oder abgepackt, Discounter und Supermärkte führen zahlreiche Sorten. Wer so viel Geld für einen Käse auf den Tisch legt, will auch beste Qualität. Wie teuer muss guter Parmesankäse sein? Ein Thema in "MEX. das marktmagazin". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Claudia Schick Originaltitel: mex. das marktmagazin