Hessen 06:10 bis 06:35 Jugendserie In Your Dreams - Sommer deines Lebens Krimi-Dinner D, AUS 2013 Live TV Merken Baron Philipp plant, mit Hilfe des Schauspielers Helmut im Schloss ein Krimi-Dinner aufzuführen, und Sam, Ben, Markus, Sophie und Lili sollen alle eine Rolle darin übernehmen. Bei den ersten Proben steht die Theatertruppe unter großer Anspannung, denn es soll ja authentisch sein und für die Gäste der Veranstaltung nicht zu leicht zu lösen. Und tatsächlich: Nichts läuft am Abend der Aufführung nach Plan. Erst ist das Essen nicht da, dann Helmut verschwunden, und statt Ben als Leiche finden die Gäste einen ohnmächtigen Helmut. Alle müssen improvisieren, um den Krimi-Abend zu retten und den Gästen eine gute Show zu bieten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kendra Appleton (Sophie Landmann) Tessa de Josselin (Sam Hazelton) David Delmenico (Ben Hazelton) Bardiya McKinnon (Jack Armitage) Mia Morrissey (Lucy Bryson) Originaltitel: In Your Dreams Regie: Ralph Strasser Drehbuch: Josh Mapleston

