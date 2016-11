ZDF 18:00 bis 18:54 Krimiserie SOKO Wismar Folge: 267 Fenster zum Hof D 2016 2016-11-16 03:00 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Neue Folge Live TV Merken Ein Überfall in einem Modeladen: Ein maskierter Mann hält Ladenbesitzerin Carla Ritter, Angestellte Jessy und eine Kundin in Schach. Beim Eintreffen der Polizei ist Carla Ritter tot. Der Räuber hat eine Geldkassette erbeutet. Offensichtlich hat Carla Ritter ihm den Schlüssel für den Stahlschrank ausgehändigt. Wieso hat er die gefesselte Frau trotzdem umgebracht? Hat sie ihn erkannt? Vieles deutet auf einen Täter aus dem nächsten Umfeld hin. Laut Zeugenberichten kannte sich der Maskierte im Laden genau aus. Außerdem hat Carla Ritter ausgerechnet am Morgen des Überfalls 80 000 Euro bei der Bank abgeholt. Wer wusste davon und wofür brauchte Carla so viel Geld? Heinrich Thomsen, Einkäufer und Lebenspartner von Carla Ritter, weiß angeblich nichts von dem Geld. Er gibt überzeugend den trauernden Freund. Doch dann finden die Kommissare etliche Kleider mit nachträglich eingenähten Designer-Etiketten. Gefälschte Markenware! Hat Thomsen Carla Ritter betrogen, und sie ist ihm auf die Schliche gekommen? Musste sie deshalb sterben? Oder hat die junge Angestellte Jessy etwas mit dem Überfall zu tun? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Udo Kroschwald (Jan Reuter) Claudia Schmutzler (Katrin Börensen) Dominic Boeer (Lars Pöhlmann) Mathias Junge (Kai Timmermann) Isabel Berghout (Anneke van der Meer) Mira Elisa Goeres (Jessy Dietz) Anja Karmanski (Hanne Söderbaum) Originaltitel: SOKO Wismar Regie: Sascha Thiel Drehbuch: Astrid Paprotta Kamera: Jakob Ebert Musik: Udo Lindenberg , Nathalie Dorra, Steffi Stephan