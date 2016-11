ZDF neo 23:15 bis 00:02 Krimiserie Code 37 Folge: 21 Vermisst B 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken In einem besetzten Haus beobachten zwei Teenager, wie eine junge Frau beim Dreh eines Snuff-Films ermordet wird. Hannah Maes und ihr Team machen sich auf die Suche nach dem Täter. Der konnte noch entkommen, bevor die Teenager es schafften, ihn zu überwältigen. Das Team der Genter Sittenpolizei findet heraus, dass sein Pseudonym "Skully" bekannt ist. Doch alle Spuren laufen zunächst in eine Sackgasse. Als ein weiteres Opfer gefunden wird, wird die Ergreifung des Täters immer dringlicher. Unterdessen macht sich Hannah auf die Suche nach ihrem Vater, der unter mysteriösen Umständen verschwunden ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Veerle Baetens (Hannah Maes) Michael Pas (Bob De Groof) Marc Lauwrys (Charles Ruiters) Gilles De Schrijver (Kevin Desmet) Geert Van Rampelberg (Koen Verberk) Carry Goossens (Robert Maes) Ben Segers (Mark Vermaelen) Originaltitel: Code 37 Regie: Tim Mielants Drehbuch: Nicholas Roelandts, Ed Vanderweyden Kamera: Christophe Nuyens