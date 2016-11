ZDF neo 20:15 bis 21:45 Krimi Kommissarin Lucas Wenn alles zerbricht D 2010 2016-11-20 23:15 Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Eric Klausmann verschwindet im Wald. Von ihm und seinem Auto fehlt jede Spur. Als sein Hund erschossen aufgefunden wird, muss Kommissarin Lucas von einem Gewaltverbrechen ausgehen. Sie beginnen ihre Ermittlungen im privaten Umfeld des Lehrers. Schnell bröckelt das Bild von der familiären Idylle im Hause Klausmann. Eric hatte im vergangenen Jahr ein Verhältnis mit seiner Kollegin Lisa Hübner, der besten Freundin seiner Frau Nele - ein Motiv? Seit dieser Zeit war das Eheleben der Klausmanns gestört, und Klaus Hübner, Lisas Ehemann, wachte eifersüchtig über seine Frau. Auch mit seinem pubertierenden 16-jährigen Sohn Kevin hatte Klausmann große Probleme. Kevin droht wegen seiner Aufsässigkeit von der Schule zu fliegen und hatte darüber hinaus ständig Streit mit seinem Vater. Als Lehrer schien Klausmann bei den Schülern allseits beliebt zu sein, während Vater und Sohn schon seit Längerem nicht mehr miteinander sprachen. Ellen und ihr Team forschen nach den Ursachen für das Verschwinden des Lehrers. Ihre Arbeit wird durch Nele behindert, die auf eigene Faust ermittelt und wichtiges Recherchematerial verschweigt. So etwa eine Droh-Mail, die sie auf dem Computer ihres Mannes findet, in der nicht nur Klausmann massiv bedroht, sondern ein Attentat auf den Schulbetrieb angekündigt wird. Kann es sein, dass der beliebte Lehrer von seinen Schülern entführt oder sogar ihr Opfer wurde? Hat Kevin seinen eigenen Vater auf dem Gewissen? Oder steckt der Abiturient Konstantin dahinter, ein Schüler aus gutem Hause, Mitglied im ortsansässigen Schützenverein, der in seiner Freizeit mit Kevin Schießübungen im Wald veranstaltet? Kommissarin Lucas ist mit ihrem ganzen professionellen Können und psychologischen Feingespür gefordert, um ein weiteres Verbrechen an der Schule zu verhindern und Klausmann, von dem es ein Lebenszeichen gibt, noch lebend aufzuspüren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ulrike Kriener (Ellen Lucas) Florian Stetter (Leander Blohm) Michael Roll (Boris Noethen) Inez Björg David (Julia Brandl) Alexander Lutz (Martin Schiff) Tilo Prückner (Max) Anke Engelke (Rike) Originaltitel: Kommissarin Lucas Regie: Thomas Berger Drehbuch: Thomas Berger, Georg Heinzen Kamera: Gunnar Fuß Musik: Johannes Kobilke